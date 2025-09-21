人気音楽ユニットのＰｅｒｆｕｍｅが、今年の１２月３１日をもって活動休止すると２１日、発表された。メジャーデビュー２０周年の記念日を迎えた３人が節目のタイミングで大きな決断を下した。Ｐｅｒｆｕｍｅが今後の活動について報告。年内いっぱいで「コールドスリープ（活動休止）状態」に入るとした。あ〜ちゃん（西脇綾香）、かしゆか（樫野有香）、のっち（大本彩乃）の３人組ユニットＰｅｒｆｕｍｅは、１９９９年に