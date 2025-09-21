男子グレコローマン87キロ級1回戦でセルビア選手（左）と対戦する阪部創＝ザグレブ（共同）【ザグレブ共同】レスリングの世界選手権第8日は20日、ザグレブで男子グレコローマンスタイルが行われ、非五輪階級で63キロ級の中村真翔（育英大）は初戦を突破し、2回戦で屈した韓国選手が決勝へ進んだため、21日の敗者復活戦に回った。87キロ級の阪部創（自衛隊）も1回戦で敗れたが敗者復活戦へ。67キロ級でパリ五輪代表の曽我部京太