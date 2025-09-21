自民党の総裁選挙の告示が22日に迫るなか、小泉農水相が立候補会見を行い、「自民党を立て直すため先頭に立つ決意だ」などと訴えました。◇小泉農水相「もう一度、国民の声を聞き、国民の思いを感じ取り、国民の不安に向き合う。そして国民の求める安心と安全を実現する政党に自民党を立て直す。私はその先頭に立つ決意で、この度の総裁選に挑戦することといたしました」小泉氏は、物価高対策を中心とする経済対策を検討し、