プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「厚揚げとインゲンのトロミ炒め」 「カツオとルッコラのサラダ」 「冬瓜と豆腐のみそ汁」 の全3品。 タンパク質たっぷりのヘルシーな献立です。【主菜】厚揚げとインゲンのトロミ炒め 厚揚げと豚肉が入った満足感のあるおかずです。 ©Eレシピ 調理時間：20分 カロリー：356Kcal レシピ制作：料理家・ソムリエ保田 美幸材料（2人分） 厚揚