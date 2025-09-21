気象台は、午前1時5分に、大雨警報（土砂災害）を広尾町に発表しました。また洪水警報を帯広市、更別村に発表しました。さらに大雨警報（浸水害）を帯広市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】北海道・広尾町に発表 21日01:05時点十勝地方では、21日朝まで土砂災害や河川の増水に、21日明け方まで低い土地の浸水に警戒してください。十勝地方の海上では、21日明け方まで暴風に警戒してください。【警報（発表中）と予