プレミアリーグ第5節が20日に行われ、ブライトンとトッテナム・ホットスパーが対戦した。ファビアン・ヒュルツェラー監督2年目を迎えるブライトンはここまで1勝1分2敗の13位。前節は日本代表MF三笘薫が今シーズンの初ゴールを記録したものの、チームは敗戦を喫した。一方のトッテナム・ホットスパーはブレントフォードからトーマス・フランク監督を招へいし新体制に。ここまで勝ち点「9」を獲得し、現在3位につけている。5