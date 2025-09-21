現地９月20日に開催されたプレミアリーグ第５節で、田中碧が所属するリーズが敵地でウォルバーハンプトンと対戦した。怪我明けの田中がベンチスタートとなったリーズは、開始８分にクレイチーにゴールを決められて先制を許す。しかし、31分にキャルバート＝ルーウィンがヘディングシュートで同点弾を奪うと、その８分後にはシュタッハが敵陣ペナルティエリア手前の中央から鮮やかな直接FKを叩き込んで勝ち越しに成功する。