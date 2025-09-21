気象庁は２１日、北海道の胆振・日高地方に記録的短時間大雨情報を出した。苫小牧市平野部付近で午前０時３０分までの１時間に約１２０ミリの降雨があったとみられる。また、厚真町付近でも同０時２０分までの１時間に約１１０ミリの大雨になったとしている。同庁は２１日午前０時２６分に胆振・日高地方に竜巻注意情報を出した。日高地方では竜巻などの激しい突風が発生しやすい気象状況になっているとして、安全確保に