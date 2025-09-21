低気圧が発達しながら近づくため、北海道では21日の明け方にかけて線状降水帯が発生するおそれがあり、厳重な警戒が必要です。低気圧が、発達しながら北日本に近づいています。この影響で、21日は、北海道から北陸にかけて大雨となる所がありそうです。特に、北海道の胆振・日高地方と、石狩・空知・後志地方では、明け方にかけて線状降水帯が発生し、大雨災害の危険度が急激に高まるおそれがあります。気象庁は21日午前0時10分ま