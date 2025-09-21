３人組テクノポップユニット・Ｐｅｒｆｕｍｅが１２月３１日をもって活動休止することが２１日、分かった。メジャーデビュー２０周年の記念日となる同日、オフィシャルファンクラブ「Ｐ．Ｔ．Ａ．」のサイトで発表した。３人は「今、自分たちが胸を張って“輝いている”と思えるこの瞬間を刻むため、２０２６年からＰｅｒｆｕｍｅを一度、コールドスリープ（＝冷凍睡眠の状態）します」と報告。その理由として「より良くかっこ