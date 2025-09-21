◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３０節川崎０―１ＦＣ東京（２０日・Ｕ等々力）川崎は、ＦＣ東京に０―１で敗れ、連勝が３でストップ。２２年１０〜１１月以来、３季ぶりとなる４連勝を逃した。ＦＣ東京との多摩川クラシコはこれまで４戦連続完封勝ち、最近３戦は全て３―０と得意だったが、この日は０―１で敗れた。ＭＦロマニッチが加入後初先発も、前半はチームとして攻守に本来の姿が見られず、後半開始からＭＦ脇坂主将を投入