ウクライナのゼレンスキー大統領は来週から始まる国連総会に向けてアメリカを訪問し、トランプ大統領と会談すると明らかにしました。ウクライナメディアによりますとゼレンスキー大統領は19日、23日から始まる国連総会一般討論演説に合わせニューヨークを訪問し、トランプ大統領と会談すると明らかにしました。ロシアとの戦闘終結後のウクライナの「安全の保証」をめぐって、アメリカ側の意向を確認したいとの考えを示したというこ