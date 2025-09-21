【『Fate/Grand Order』ビースト/ソドムズビースト／ドラコー（第二再臨）】 2026年5月 発売予定 価格：24,200円 撮影：あみあみ秋葉原ラジオ会館店 メディコス・エンタテインメントより、2026年5月に発売予定の1/7スケールフィギュア「『Fate/Grand Order』ビースト/ソドムズビースト／ドラコー（第二再臨）」。こちらは、