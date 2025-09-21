ウクライナ東部ドネツク州ドブロピリャに住むカテリーナさん＝19日（共同）【ドブロピリャ共同】ヒマワリとトウモロコシの畑を抜けると、廃虚が広がっていた。ロシア軍の猛攻で一時は陥落の危機に陥ったウクライナ東部ドネツク州ドブロピリャ。かつて2万人が暮らした街の人口は激減。上空を飛ぶ無人機の羽音に「木陰に隠れろ！」。軍関係者が叫んだ。爆発音が響き続ける最前線に共同通信記者が19日、入った。ロシア軍はウクラ