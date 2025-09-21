現地時間９月20日に開催されたブンデスリーガの第４節で、佐野海舟と川粼颯太が所属するマインツが、アウクスブルクと敵地で対戦した。佐野がダブルボランチの一角で先発、川粼がメンバー外となったマインツは14分、相手のパスをカットした佐野がそのまま持ち上がり、利き足とは逆の左足を一閃。豪快なミドルシュートを叩き込み、先制に成功する。日本代表MFは、ブンデスリーガ出場38試合目にして、これが嬉しい