北海道で、猛烈な雨が降っています。気象庁は災害が起きる恐れが高まっているとして、「記録的短時間大雨情報」を相次いで発表し、厳重な警戒を呼びかけています。気象庁によりますと、北海道内では、大気の状態が非常に不安定になっていて、積乱雲が発達しています。21日午前0時10分までの1時間に、苫小牧市平野部付近でおよそ100ミリ、午前0時20分までの1時間に、厚真町付近でおよそ110ミリと、災害が起きてしまうほどの猛烈な雨