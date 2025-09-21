9月21日は「ガトーショコラの日」。そこで、今日のおやつにぴったりな、とっておきのスイーツレシピをご紹介。若山曜子さん直伝の『ラズベリーのガトーショコラ』は、粉少なめ・卵多めでふわっと軽い口当たり。ラズベリーの甘酸っぱさがチョコの濃厚さを引き立て、食べる瞬間が至福の時間に変わります♪『ラズベリーのガトーショコラ』のレシピ材料（直径15cmの丸型1個分）〈生地〉 製菓用チョコレート（ビター）……100g バタ