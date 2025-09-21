福山雅治主演の「ガリレオ」シリーズの劇場版「沈黙のパレード」が２０日、フジテレビで放送された。椎名桔平、檀れい、吉田羊ら豪華キャストが出演している中で、現ブレーク女優の出口夏希（２３）の姿も。被害者の妹役を演じ、ネットでも話題に。「全然気付かなかった」「出てたの？」「妹役で出口夏希さんでてる」「透明感凄い」「出口夏希さんフレッシュ」「めちゃくちゃ可愛いな」「美少女すぎるだろ」「浴衣、制服の