◇明治安田J1リーグ第30節鹿島1―0浦和（2025年9月20日埼玉スタジアム）鹿島が浦和に1―0で競り勝ち、首位に浮上した。日本代表GK早川友基が無失点勝利に貢献し、7戦連続ドローだった因縁のライバル対決に決着をつけた。開始直後にMF金子の直接FKを右手一本で弾き出すと、何度も好セーブを繰り出す。真骨頂は後半37分、カウンターから1対1で対峙（たいじ）したMF関根のシュートを右足一本で止め、こぼれ球に詰めたDF石原