気象庁は、21日午前0時37分に「記録的短時間大雨情報」を胆振地方へ発表しました。午前0時30分までの1時間に、苫小牧市平野部付近で約１２０ミリの猛烈な雨が降ったことが、気象庁の雨量計観測、もしくは気象レーダー解析で分かりました。【各地の雨量】▼21日午前0時30分までの1時間雨量・苫小牧市平野部付近約120ミリ▼21日午前0時20分までの1時間雨量・厚真町付近約110ミリ▼21日午前0時10分までの1時間雨量・苫小牧市平野