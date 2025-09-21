気象台は、午前0時31分に、洪水警報を釧路町に発表しました。また大雨警報（浸水害）を釧路市釧路、釧路町、白糠町に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】北海道・釧路町に発表 21日00:31時点釧路地方では、低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。根室、釧路地方では、暴風に警戒してください。根室地方では、高潮に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■釧路市釧路□大雨警報【発表】・土砂災害