気象庁は、21日午前0時26分に「記録的短時間大雨情報」を胆振地方へ発表しました。午前0時20分までの1時間に、厚真町付近で約１１０ミリの猛烈な雨が降ったことが、気象庁の雨量計観測、もしくは気象レーダー解析で分かりました。【各地の雨量】▼21日午前0時20分までの1時間雨量・厚真町付近約110ミリ▼21日午前0時10分までの1時間雨量・苫小牧市平野部付近約100ミリこれまでに降り続いた大雨で、災害発生の恐れが高まってい