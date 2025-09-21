【ブンデスリーガ第4節】(ヴェーザーシュタディオン)ブレーメン 0-3(前半0-1)フライブルク<得点者>[フ]ビンチェンツォ・グリフォ(33分)、ジュニア・アダム(54分)、オウンゴール(75分)<警告>[ブ]カメロン・プエルタス(36分)、イェンス・ステーイ(48分)、マルコ・グリュル(49分)、フェリックス・アグ(71分)、ビクター・ボニフェイス(90分)[フ]ヤン・ニクラス・ベステ(35分)、ルーカス・キュブラー(81分)観衆:40,500人