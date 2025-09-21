[9.20 プレミアリーグ第5節](オールド トラフォード)※25:30開始<出場メンバー>[マンチェスター・ユナイテッド]先発GK 1 アルタイ・バユンドゥルDF 4 マタイス・デ・リフトDF 5 ハリー・マグワイアDF 23 ルーク・ショーMF 3 ヌセア・マズラウィMF 8 ブルーノ・フェルナンデスMF 13 パトリック・ドルグMF 16 アマド・ディアロMF 18 カゼミーロMF 19 ブライアン・ムベウモFW 30 ベンヤミン・シェシュコ控えGK 31 センネ・ラメ