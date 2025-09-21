◇ドイツ1部リーグ第4節マインツ4―1アウクスブルク（2025年9月20日アウクスブルク）マインツの日本代表MF佐野海舟がドイツ1部2年目、通算38試合目でリーグ戦初得点と初アシストをマークした。チームは4―1で快勝し、今季リーグ戦4試合目でうれしい初勝利を挙げた。佐野は欧州1年目でリーグ戦全34試合に先発した昨季に続き、今季もここまで全3試合にフル出場。アウェーで迎えた4試合目もボランチの一角で先発すると前半1