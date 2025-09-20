初日のWONDER WALLを締めくくるのは、レキシだ。ステージ周囲には、稲穂を手にした民衆が主役の登場を待ちわびている。SEで法螺貝が開演を告げると、照明がたいまつのように揺れるステージにレキシが姿を見せた。◆ライブ写真「＜WILD WOOD＞！ はじめまして！ どうも、ケビン･コスナーです！ はいケ・ビ・ン！ はいっ(マイクを向けて)コスナー！」と、コールアンドレスポンスを2回ほど試みたものの、良心の呵責に耐えかねたのか、