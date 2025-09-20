ロックバンド・MY FIRST STORY のHiroが、27日に放送される日本テレビ系番組『アナザースカイ』(毎週土曜21:00〜)に出演。MCの山本舞香と、夫婦初共演する。(左から)山本舞香、Hiro、今田耕司Hiroのアナザースカイは、幼い頃から家族でも一人でも過ごした想い出の地である、日本最後の秘境のひとつとも呼ばれる沖縄・西表島。知り合いのペンションを訪ね、大海原に繰り出し海釣りに挑む。西表島の大自然で思わず童心に帰るHiroは、