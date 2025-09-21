ボートレース大村の「サンケイスポーツ杯」は２０日、予選２日目を行った。福来剛（４４＝東京）は３Ｒ、５コースから２着。６７号機は２連率２５％も「足は悪くない。全体的にバランス取れてる。展示タイムも色がついてますからね。戦える足はあります」と手応えあり。今節は１４９９勝で乗り込んできた。１５００勝まであと１勝。「初日、２日目も惜しかったですね。早く決めたい気持ちはあるんですけどね」。３日目は４