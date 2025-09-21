世界陸連は２０日、第８日に実施された男子４００メートルリレー予選２組で、レース中にイタリアとの接触で途中棄権に終わったとして、救済措置で南アフリカの再レースを行うと発表した。南アフリカは２１日午前１０時３３分から予選と同じメンバー４人、出走順で臨み、３８秒３４以下のタイムでゴールすれば、日本など既に同日の決勝に進んだ８チームとともに決勝に出場できることになった。また、男子１６００メートルリレー予