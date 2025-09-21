佐野海舟がアウクスブルク戦でMOM選出ドイツ1部マインツは現地時間9月20日、ブンデスリーガ第4節でアウクスブルクと対戦し、4-1で勝利した。この試合にスタメン出場した日本代表MF佐野海舟がブンデスリーガ初ゴールと初アシストを記録し、マインツの今季リーグ戦初勝利に大きく貢献した。佐野は開幕から4試合連続で定位置のボランチでスタメン出場。すると前半14分だった。敵陣で出足良く相手の縦パスをインターセプトするとそ