【アウクスブルク（ドイツ）共同】サッカーのドイツ1部リーグで20日、マインツの佐野海舟がアウクスブルク戦に先発し、前半にリーグ初得点を挙げた。パスをカットして自ら持ち上がり、左足で決めた。2024年夏にJ1鹿島から加入して2季目。昨季は34試合出場で無得点だった。