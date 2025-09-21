気象庁は、21日午前0時22分に「記録的短時間大雨情報」を胆振地方へ発表しました。午前0時10分までの1時間に、苫小牧市平野部付近で約１００ミリの猛烈な雨が降ったことが、気象庁の雨量計観測、もしくは気象レーダー解析で分かりました。【各地の雨量】▼21日午前0時10分までの1時間雨量・苫小牧市平野部付近約100ミリこれまでに降り続いた大雨で、災害発生の恐れが高まっています。ただちに身の安全を確保してください。＜避難