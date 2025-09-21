気象台は、午前0時21分に、大雨警報（浸水害）を長岡市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】新潟県・長岡市に発表 21日00:21時点中越では、21日明け方まで低い土地の浸水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■長岡市□大雨警報【発表】・浸水21日明け方にかけて警戒1時間最大雨量30mm