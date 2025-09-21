【ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ MSM-07E ズゴックE ver. A.N.I.M.E.】 9月21日23時 予約締切 2026年1月 発送予定 価格：11,000円 BANDAI SPIRITSは、フィギュア「ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ MSM-07E ズゴックE ver. A.N.I.M.E.」の予約をプレミアムバンダイにて本日9月21日23時まで受け付けている。価格は11,000円。発送は2026年1月の予定。 本商品は「機動戦士ガンダム0080 ポ