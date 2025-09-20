雰囲気?がらり?なイメチェンショット有名人の両親をもつ24歳女優が最新ショットを披露し多くの反響が寄せられている。「お仕事で髪が明るくなりました。ここまで明るいの初めてだ〜」と綴って、インスタグラムに明るいハイトーンヘアへとチェンジした近影を披露したのは香音。「髪色が変わってお洋服を選ぶのも毎日新鮮」と続けて、がらりと印象の変わった姿を楽しむ様子を伝えている。この投稿にフォロワーからは「まさかこ