ボートレースびわこのＧ?「開設７３周年記念びわこ大賞」は２０日、４日間の予選を終了。準優勝戦に進むベスト１８が決定した。遠藤エミ（３７＝滋賀）は４日目３Ｒ、５コースから最内を突いて２番手争いに浮上。金子賢志との競り合いを３周２Ｍで制して２着をもぎ取った。後半９Ｒは５着も首位の座を守って予選を終えた。仕上がりも「舟足は変わらず全体的にいいレベルのまま」と抜群の手応えをキープ。準優を逃げれば優