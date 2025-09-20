気象台は、午後11時57分に、洪水警報を札幌市、千歳市、恵庭市、由仁町に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】北海道・札幌市、千歳市、恵庭市、由仁町に発表 20日23:57時点石狩地方では、土砂災害に警戒してください。石狩、後志地方では、低い土地の浸水に警戒してください。石狩、空知地方では、河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■札幌市□洪水警報【発表】21日明け方にかけて警戒■小樽