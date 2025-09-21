1973¡Ê¾¼ÏÂ48¡ËÇ¯9·î21Æü¡¢Â¢Á°¹ñµ»´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÂçÁêËÐ½©¾ì½ê13ÆüÌÜ¤Ç¡¢ÎØÅç¡Ê±¦¡Ë¤¬½éÆü¤«¤é13Ï¢¾¡¡¢²£¹Ë¾º¿Ê¸å½é¤Ç2¾ì½ê¤Ö¤ê3ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò·è¤á¤¿¡£¡Ö¾ì½êÁ°¤Ë½½Ê¬·Î¸Å¤·¤¿¤Î¤¬¼«¿®¤È¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿ÎØÅç¤ò¡¢¥Ü¥¯¥·¥ó¥°À¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¦¥¨¥ë¥¿¡¼µé²¦¼Ô¤ÎÎØÅç¸ù°ì¤¬½ËÊ¡¡£¡ÖWÎØÅç¡×¤¬¾Ð´é¤Ç°®¼ê¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¡£