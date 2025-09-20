第24回（9月20日放送）の“推し”「551蓬莱」大阪No.1土産「551蓬莱」今回深掘りするのは、大阪が誇るNo.1お土産の「551蓬莱」！『大阪在住者が選ぶお土産』や『都民に聞いた、買ってきてほしい大阪土産』、『全国展開してほしいローカルチェーン店』など、数多くのランキングで1位を獲得するほど大人気なのだ。「551蓬莱」といえば、1日に約17万個も売れる豚まんが大人気。そんな「551蓬莱」がなぜ大阪を代表する土産になったのか