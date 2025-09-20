格闘家の朝倉未来が社長を務める１分間最強を決める格闘技イベント「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ（ブレイキングダウン）」の第１７回大会（２７日、アリーナ立川立飛）のオーディションの様子が１９日、公開され、問題児ラッパー、ｓａｋｋｋｉが暴走。格闘家の白川陸斗ともめた後、情緒不安定な様子で号泣する場面があり、視聴者を騒然とさせた。２人は５月のＤＥＥＰの試合でｓａｋｋｋｉが出場した相手にグラウンド状態でのヒ