世界陸上の男子1600メートルリレーと400メートルリレーで再レースが行われることになった。400メートルリレーでは、20日に行われた予選2組で、途中棄権に終わった南アフリカがイタリアとの接触があったとして救済対象となった。21日午前10時33分から再レースを行う。予選と同メンバー、走順で行い、タイムが38秒34を下回れば、決勝に出場できる。1600メートルリレーでは、20日に行われた予選1組で、米国とケニアがザンビア