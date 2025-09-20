【ワシントン共同】米ホワイトハウスのレビット報道官は20日、中国系動画投稿アプリ「TikTok（ティックトック）」の米事業売却に関し「詳細は全て合意済みであとは署名するだけだ。近日中に行われるだろう」と米テレビで説明した。