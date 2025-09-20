チェルシーの絶対的支柱は大一番に出場できるようだ。プレミアリーグ第5節でマンチェスター・ユナイテッドと対戦するチェルシー。今季ここまでは2勝2分と未だ無敗のチェルシーだが、注目すべきはやはりイングランド代表のコール・パルマーだ。第2節と第3節を怪我で欠場した同選手は前節ブレントフォード戦で復帰すると、投入からわずか5分で得点。UEFAチャンピオンズリーグのバイエルン・ミュンヘン戦でも得点を挙げるなど復帰明け