◆世界陸上第８日（２０日・国立競技場）女子２０キロ競歩で４回目の出場となった藤井菜々子（エディオン）が１時間２６分１８秒の日本新記録で銅メダルを獲得した。自身が今年２月にマークした従来の日本記録（１時間２６分３３秒）を１５秒更新。猛追してきた４位のトレス（エクアドル）を抑え、接戦を制した。８月２２日に急逝した恩師・川越学さんを思い、左胸に喪章をつけて出場し、日本女子競歩史上初の快挙を成し遂げた