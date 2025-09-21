混合団体渡部暁斗の前半飛躍＝バルディフィエメ（共同）【バルディフィエメ（イタリア）共同】ノルディックスキーの夏の国際大会、グランプリ（GP）複合は20日、イタリアのバルディフィエメで混合団体が行われ、葛西春香、葛西優奈（ともに早大）渡部暁斗（北野建設）谷地宙（JAL）の日本は後半距離を棄権した。前半飛躍（ヒルサイズ＝HS109メートル）は葛西春が転倒するなどし、合計341.4点で13位だった。