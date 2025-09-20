スタッド・ランスは20日、リーグ・ドゥ（フランス2部）第6節サンテティエンヌ戦に向けた招集メンバーを発表し、日本代表MF中村敬斗が名を連ねた。同クラブは昨シーズン、リーグ・アンで下位に低迷し、昇降格プレーオフの末にリーグ・ドゥ降格が決定。中村は今夏の移籍市場で移籍を志願したとも伝えられ、ジャパンツアーにも帯同せず、新シーズン開幕後も公式戦でプレーしていなかった。そうしたなか、クラブは今月11日に中村