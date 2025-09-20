ノアのシングルリーグ戦「Ｎ−１ＶＩＣＴＯＲＹ」Ａブロック公式戦（２０日、アクトシティ浜松）で、前年度覇者の清宮海斗（２９）が征矢学（４０）から４勝目をあげた。ここまで２敗と負けられない清宮は、征矢の弾道からデスバレーボムを浴びて窮地に陥る。さらに弾道でたたみかけられ、情熱ＤＤＴを狙われた。それでもこれを間一髪で回避すると、後頭部へのシャイニングウィザードで反撃開始。タイガースープレックスか