女優の山口智子（６０）が２０日、「ＡＮＯＴＨＥＲＳＫＹ」（日本テレビ系）に出演した。来年３月に６０歳になるＭＣの今田耕司に対して山口は「早くおいで、こっちに。めっちゃ楽しいわ。余計なモノが削ぎ落されてすごい楽。目標が絞り込まれ来て、すごく楽しくなってくる」と心境の変化を明かした。今田が「海外も結構行かれるんですか？」と質問。山口は「旅大好きだから」と回答。国の数を問われると「『私、何か国