気象台は、午後11時45分に、大雨警報（土砂災害）を安平町に発表しました。また洪水警報を新ひだか町に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】北海道・安平町に発表 20日23:45時点胆振、日高地方では、21日明け方まで土砂災害や河川の増水に、21日未明まで低い土地の浸水や暴風に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■室蘭市□暴風警報21日未明にかけて警戒風向南東・陸上最大風速18m/s・海上最大