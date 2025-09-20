気象台は、午後11時41分に、大雨警報（土砂災害）を高岡市、魚津市、黒部市、朝日町に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】富山県・高岡市、魚津市、黒部市、朝日町に発表 20日23:41時点富山県では、21日明け方まで土砂災害に、21日未明まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■富山市□大雨警報・土砂災害21日明け方にかけて警戒・浸水21日未明にかけて警戒1時間最大雨